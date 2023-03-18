Мир 18 марта 2023, 23:31 Названы максимальные объемы поставок по газовому хабу Турции Глава Минэнерго Турции заявил о возможности экспортировать 40 млрд кубометров газа РИА «Новости»

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Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что страна планирует в рамках международного газового хаба экспортировать 40 миллиардов кубеметров природного газа. В эфире телеканала TRT министр отметил, что хаб может начать функционировать уже в течение года.

Донмез подтвердил, что страна не отказалась от своих целей и теперь у Турции есть собственный черноморский газ.

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«Мы в состоянии потреблять в год порядка 55−60 миллиардов кубометров газа, можем обеспечить поставки в систему [газопроводов в рамках хаба] 100 миллиардов кубометров газа, и если хорошо спланируем, то будем поставлять на экспорт 40 миллиардов кубометров газа», — сообщил министр.

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Глава ведомства добавил, что Турцию не следует рассматривать как лишь страну-транзитера в рамках создания на ее территории энергетического хаба. Она, по его словам, будет страной, где разместится центр международной торговли газом — создать его планируется в течение года.

Функционирование хаба будет регламентироваться местным законодательством. Соответствующие поправки в законы, скорее всего, будут внесены после президентских и парламентских выборов после 14 мая. Они уже одобрены профильной комиссией, теперь их предстоит принять профильной комиссией в целом.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что на Россию пришлось 44% поставок газа в страну. Частично контракты оплачивают в рублях.