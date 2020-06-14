Россия и Соединенные Штаты находятся в равном положении по ядерным носителям, и по количеству зарядов. Однако в перспективе Россия — лидер.

«Мы действительно многое сделали. И в сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер добавил, что после развала Советского Союза, те, кто почитал себя победителями в холодной войне, начали перекраивать мир под себя, пренебрегая сложившимися нормами международного права. По словам Путина, тогда стало ясно, что для России это будет болезненно, если она будет слабой.

Россия и США 10 лет назад заключили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок действия соглашения подходит к концу, а Вашингтон не торопится сесть за стол переговоров по его продлению.

Штаты предложили Китаю подключиться к российско-американским переговорам, однако Пекин не собирается идти на поводу у США и участвовать в российско-американских переговорах по ядерному оружию.