Китай не будет участвовать в переговорах России и США по ядерному оружию

Пекин не собирается идти на поводу у Вашингтона и не будет подключаться к двусторонним переговорам России и США по ядерному оружию. Штаты пытаются втянуть КНР в вопрос продления СНВ-3, но у них ничего не получится.

«Что касается этого вопроса, то мы уже неоднократно выражали свою позицию. У Китая нет намерений участвовать в так называемых трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному разоружению», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты пытаются бросить с себя ответственность на других. Именно поэтому так настойчиво предлагают Китаю подключиться к российско-американским переговорам по вопросу продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, что договорился с российской стороной о переговорах по СНВ-3 в июне. Он подчеркнул, что на мероприятие пригласили представителя Китая.

СНВ-3 заключили 10 лет назад. Срок договора заканчивается, и его необходимо продлить. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон в продлении срока действия документа не заинтересован.