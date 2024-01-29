Власть 29 января 2024, 19:50 Россия и Белоруссия договорились о развитии Союзного государства Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства до 2026 года РИА «Новости»

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Основные направления реализации положений о Создании союзного государства за период 2024-2026 годов утвердили. Подписи под декретом поставили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Документ завизировали по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

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Главы государств также договорились о создании медиакомпании объединения и подписали резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства.

На встрече они поставили свои подписи под декретом о реализации единой промышленной политики и правилами подтверждения производства продукции.

Россия и Белоруссия также приняли постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года и договорились о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили присуждение премий объединения в литературе и искусстве за 2023-2024 годы. Российский и белорусский лидеры подписали постановления, касающиеся праздничных мероприятий в честь 80-летия освобождения соседней республики от немецко-фашистских захватчиков и посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.