Власть 19 декабря 2022, 22:09 Россия и Белоруссия займутся созданием новой военной техники Президент РФ Путин: Россия и Белоруссия договорились о создании новой военной техники Pxhere

Читать 360tv в

Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой в Минске.

«Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники», — сказал российский президент.

Реклама

Россия и Белоруссия, как отметил Путин, будут вместе принимать меры для надежного обеспечения безопасности государств. Вопросы подготовки войск, по его словам, станут приоритетными. Российская сторона, как добавил Путин, продолжит готовить экипажи для самолетов ВВС Белоруссии. Их переоборудуют под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью.

Реклама

Президенты России и Белоруссии 19 декабря в Минске провели переговоры. В ходе встречи стороны отметили, что в текущем году товарооборот государств поставит новый рекорд. Также главы стран отметили, что приоритет двусторонних отношений лежит в области экономики. Помимо этого политики указали на развитие диалога России и Белоруссии в сфере безопасности и международного сотрудничества.