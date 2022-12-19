19 декабря 2022, 21:47
Подготовку войск назвали приоритетом в безопасности России и Белоруссии
Путин: подготовка войск является приоритетом в безопасности России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут вместе принимать меры для надежного обеспечения безопасности стран. Он отметил, что приоритетными станут вопросы подготовки войск.
«Договорились уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений», — сказал глава государства.
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Путин также отметил, что российская сторона продолжит готовить экипажи для самолетов ВВС Белоруссии, которые будут переоборудованы под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью.
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Белорусский президент Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, Россия и Белоруссия открыты для диалога со странами Европы. При этом он выразил надежду, что страны перейдут к конструктивному обсуждению вопросов общей безопасности и будущего мироустройства.
Лидеры России и Белоруссии 19 декабря проводят переговоры в Минске. В ходе встречи лидеры государств отметили, что в 2022 году приоритетом двусторонних отношений является область экономики.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Россия
Владимир Путин
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