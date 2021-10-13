Ситуация на европейском газовом рынке на сегодняшний день не выглядит стабильной и предсказуемой. Все это последствия неправильного поведения лидеров стран ЕС. С таким заявлением на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» выступил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что прошедшая зима оказалась холодной, но некоторые страны не стали пополнять свои запасы газа, надеясь на спотовые поставки. Как следствие, это только привело к повышению цен на рынке энергоносителей.

Россия выполняет все взятые по контрактам обязательства по бесперебойным поставкам газа. В целом объемы экспорта энергоносителя увеличились на 15%. Если будет запрос, то объемы поставок могут вырасти еще больше.

«Мы увеличиваем поставки в Европу, „Газпром“ — на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. И по газопроводам увеличили на 10%, и СПГ до 13% догнали», — привело слова Путина РИА «Новости».

«Если нас просят еще, мы готовы увеличить еще, мы увеличиваем на столько, на сколько нас попросят наши партнеры. Нет ни одного отказа», — подчеркнул президент России.

Он напомнил, что другие поставщики газа, напротив, сократили свои поставки на 14 миллиардов кубических метров. Большая часть доли этого рынка пришлась на газодобывающие компании США.

Путин отметил, что текущая ситуация свидетельствует о том, что по итогам года Россия выйдет на рекордный объем по поставкам газа на глобальный рынок.

Цены на газ на мировых рынках уже не первый месяц бьют рекорды. Причиной стали задержки в поставках энергоносителей. В странах Евросоюза заявили, что начавшийся газовый кризис может привести к росту цен на продукты питания.