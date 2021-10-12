Повышение цен на продовольствие ожидают в Европе

Евросоюз опасается роста цен на продовольственные товары из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, сообщил ТАСС.

Вопрос об риске повышения цен Януш Войцеховский озвучил в ходе пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза среди министров сельского хозяйства и рыболовства.

Политик анонсировал принятие еврокомиссией комплекса мер, направленных на поддержку предприятий европейских государств и граждан ЕС.

«Рост цен на энергоресурсы — это основная причина повышения цен на удобрения. Есть риск, что в будущем это приведет к росту стоимости продовольствия», — рассказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Европейский дипломат, специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявлял, что причиной газового кризиса в Европе является неготовность стран-поставщиков к намерению ЕС избавиться от зависимости от нефти и газа путем полного перехода на зеленую энергетику.

Первый зампред Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что газ используется во многих отраслях промышленности, поэтому отказаться от него не получится.