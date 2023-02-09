Власть 09 февраля 2023, 18:57 Россия готова рассчитаться за иностранные самолеты — Путин Президент Путин назвал правильным решение оставить иностранные самолеты в России Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин назвал правильным решение оставить иностранные самолеты в РФ. Его слова привел ТАСС.

«Виталий Геннадьевич (министр транспорта Савельев — прим. ред.) принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — сказал российский глава.

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Он также заявил, что Россия готова заплатить за них. Минтранс, по его словам, таким решением сохранил отрасль.

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Путин также рассказал, что «давно ругался» с министром транспорта по поводу закупок отечественной продукции. Президент всегда настаивал, что закупкам именно российских самолетов нужно уделять больше внимания.

Ранее, в начале января, вице-премьер Денис Мантуров совершил полет на новом отечественном лайнере МС-21 в ливрее авиакомпании «Россия». Он прилетел в Ульяновск, чтобы посетить филиал «Ил» — авиастроительный завод «Авиастар».