Технологии 04 января 2023, 18:51 Появилось видео полета Мантурова на новейшем авиалайнере МС-21 Минпромторг показал видео полета Мантурова на новейшем авиалайнере МС-21

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Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров совершил полет на новом отечественном лайнере МС-21 в ливрее авиакомпании «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На МС-21 Мантуров прилетел в Ульяновск. Его сопровождали гендиректор «ОАК» Юрий Слюсарь и гендиректор авиакомпании «Россия» Ян Бург.

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Во время рабочей поездки вице-премьер посетил производственную площадку «Ил» — «Авиастар». Предприятию удалось увеличить объем выпуска до пяти самолетов Ил-76МД-90А в год, сообщил управляющий директор завода Сергей Шереметов.

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Очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А филиал «Ил» — «Авиастар» изготовил и передал Минобороны России в конце декабря.

«Сотрудники заводов выполняют свой долг — чтобы нашим вооруженным силам на передовой своевременно и в необходимом количестве поступала вся необходимая техника, боеприпасы и экипировка», — отметил глава Минпромторга.

Мантуров также осмотрел стенд испытаний прототипа кессона крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-New (RRJ-New).