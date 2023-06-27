Эксклюзив 27 июня 2023, 02:41 «Россия готова дать отпор». Депутат ГД Журавлев выделил главное из обращения Путина Депутат ГД Журавлев: у российских властей есть возможности пресечь любые попытки мятежа РИА «Новости»

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Любые попытки мятежа, подобные той, что предприняла ЧВК «Вагнер», будут мгновенно и жестко пресечены. Это главная мысль из обращения президента Владимира Путина к россиянам, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Свое мнение он высказал в беседе с «360».

«Главное, что надо было услышать в обращении — любые подобные попытки государственного переворота в будущем будут мгновенно и жестко пресечены. У российских властей для этого есть и возможности, и политическая воля, в этом можно не сомневаться», — сказал он.

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По мнению Журавлева, президент вновь показал, что главное для него — чтобы жертв среди россиян было меньше, в том числе и среди военных. Поэтому власти и приняли решение вести переговоры.

«Россия готова была дать отпор, и договариваться с военными преступниками стали лишь для того, чтобы избежать большей крови. И есть шанс, что в рядах поддержавших мятеж, есть те, кто был обманут, или случайно оступился — к ним государство будет снисходительно», — заключил депутат.

Ранее Путин обратился к россиянам, поблагодарив их за сплоченность и патриотизм в непростые для страны минуты.