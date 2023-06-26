Власть 26 июня 2023, 22:34 Путин объяснил, что сыграло решающую роль в остановке мятежа Путин назвал патриотический настрой россиян решающим звеном в остановке мятежа РИА «Новости»

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Ключевую роль в остановке мятежа сыграл патриотизм и сплоченность россиян. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе своего обращения. Полную версию выступления опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», — сказал он.

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Путин тепло поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые решили не идти на братоубийственное кровопролитие и «остановились у последней черты».

Также российский лидер выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его старания и вклад в разрешение ситуации с мятежом.