26 июня 2023, 22:34
Путин объяснил, что сыграло решающую роль в остановке мятежа
Путин назвал патриотический настрой россиян решающим звеном в остановке мятежа
Ключевую роль в остановке мятежа сыграл патриотизм и сплоченность россиян. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе своего обращения. Полную версию выступления опубликовали в Telegram-канале Кремля.
«Именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», — сказал он.
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Путин тепло поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые решили не идти на братоубийственное кровопролитие и «остановились у последней черты».
Также российский лидер выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его старания и вклад в разрешение ситуации с мятежом.
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