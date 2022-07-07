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    07 июля 2022, 19:04

    Путин пообещал сделать все для помощи людям из Донбасса

    Путин: Россия сделает все для помощи людям в Донбассе

    Анатолий Минкин

    Россия намерена сделать все, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    Президент подчеркнул, что жители Донбасса должны вернуться к нормальным условиям.

    «Будем делать все, чтобы жизнь восстановилась в полном объеме и стала нормальной для людей, которые там проживают», — заявил Путин.

    Отдельно российский лидер оценил желание одного из лауреатов конкурса отправиться в Донецкую Народную Республику, чтобы занять там пост заместителя министра образования и науки.

    «То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешевой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения», — обратился президент к победителю конкурса.

    Путин заявил, что будущему заместителю министра предстоит непростая работа, поэтому он желает ему удачи, которая не помешает.