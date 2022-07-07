Путин пообещал сделать все для помощи людям из Донбасса
Путин: Россия сделает все для помощи людям в Донбассе
Россия намерена сделать все, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
Президент подчеркнул, что жители Донбасса должны вернуться к нормальным условиям.
«Будем делать все, чтобы жизнь восстановилась в полном объеме и стала нормальной для людей, которые там проживают», — заявил Путин.
Отдельно российский лидер оценил желание одного из лауреатов конкурса отправиться в Донецкую Народную Республику, чтобы занять там пост заместителя министра образования и науки.
«То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешевой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения», — обратился президент к победителю конкурса.
Путин заявил, что будущему заместителю министра предстоит непростая работа, поэтому он желает ему удачи, которая не помешает.