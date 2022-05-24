Россия должна перестать зависеть от западных поставок — Лавров
Глава МИД Лавров: Россия должна перестать зависеть от западных поставок
Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок Запада. Речь идет о критически важных отраслях, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины», — сказал министр.
По словам Лаврова, в дальнейшем России стоит рассчитывать на партнеров в Евразийском регионе. Также глава МИД РФ заявил, что сейчас будут еще быстрее укрепляться связи с Китаем, так как Запад занял «позицию диктатора».
Как подчеркнул Лавров, Россия будет полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность. Если Запад решит предложить что-то в плане возобновления отношений, то Россия серьезно подумает над этим.