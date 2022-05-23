Если Запад захочет что-то предложить РФ в плане возобновления отношений, в Кремле серьезно подумают, нужно ли это будет «или не очень». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр предположил, что западные страны захотят вновь наладить дипломатические отношения, когда «переживут свою „остервенелость“». Его слова привела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — подчеркнул Лавров.

Россия, добавил он, намерена полагаться только на себя и государства, «которые не пляшут под чужую дудку». Если Запад одумается и предложит какие-либо формы сотрудничества, то в РФ примут по ним решение.

Лавров выразил уверенность в том, что Запад в конечном итоге будет вынужден признать, «что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили».