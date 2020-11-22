Глава государства также отметил, что текст документа они составляли совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Но при этом добавил, что все-таки это были договоренности между двумя странами, а роль России здесь посредническая.

«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. <…> Что мы сейчас и делаем. Поэтому авторами [совместного заявления], безусловно, являются три стороны», — сообщил Путин.

Накануне президент Азербайджана сообщил, что трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху положило конец многолетнему конфликту. В частности, он высоко оценил действия России. Также он выразил благодарность Владимиру Путину и Сергею Шойгу за помощь в составлении документа.