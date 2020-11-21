Алиев: трехстороннее заявление по Карабаху положило конец многолетнему конфликту

Он высоко оценил его выполнение, а также действия России для стабилизации обстановки в регионе. По словам Алиева, положения заявления, подписанного главами России, Азербайджана и Армении, выполняются успешно.

«Это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», — заявил Алиев.

Кроме того, он выразил благодарность Сергею Шойгу и Владимиру Путину за участие в составлении документа.

Ранее Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Ереване встречу, на которой обсудили сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Шойгу заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития в регионе.

Пашинян подчеркнул, что Армения чувствовала поддержку со стороны России во время войны. Кроме того, он выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества между странами.