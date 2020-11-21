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    21 ноября 2020, 16:50

    Алиев: трехстороннее заявление по Карабаху положило конец многолетнему конфликту

    Дарья Морозова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и обсудил трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Алиев: трехстороннее заявление по Карабаху положило конец многолетнему конфликту

    Он высоко оценил его выполнение, а также действия России для стабилизации обстановки в регионе. По словам Алиева, положения заявления, подписанного главами России, Азербайджана и Армении, выполняются успешно.

    «Это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», — заявил Алиев.

    Кроме того, он выразил благодарность Сергею Шойгу и Владимиру Путину за участие в составлении документа.

    Ранее Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Ереване встречу, на которой обсудили сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Шойгу заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития в регионе.

    Пашинян подчеркнул, что Армения чувствовала поддержку со стороны России во время войны. Кроме того, он выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества между странами.