Власть 24 мая 2023, 10:02 Россия будет укреплять дружеские отношения со многими странами Президент Путин отметил, что у России много союзников на всех континентах РИА «Новости»

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Россия дорожит своими дружескими связями со многими странами и будет укреплять партнерство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Высоко ценим то, что у России много союзников и партнеров в разных регионах и на разных континентах», — подчеркнул глава государства.

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Он обратил внимание, что Россия искренне дорожит дружественными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, и настроена их всячески укреплять.

Российский лидер обратил внимание на нарастание нестабильности в мире. Он констатировал, что все новые очаги напряженности появляются на разных континентах. Для современной геополитической обстановки характерно нарастание нестабильности. Жители разных стран невольно становятся участниками драматические события из-за организованных извне переворотов.