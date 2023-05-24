Важное 24 мая 2023, 09:52 Путин заявил о нарастании нестабильности в мире Президент Путин: в мире нарастает нестабильность, увеличивается напряженность РИА «Новости»

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Нестабильная обстановка сейчас наблюдается во всем мире. Новые очаги напряженности появляются в разных частях планеты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС.

«Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности», — сказал он в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности.

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Президент отметил, что идет накопление негативного груза конфликтов. Он добавил, что люди из многих стран сейчас переживают драматические события из-за организованных извне переворотов.

Путин считает, что это связано с желанием ряда государств сохранить свои доминирующие позиции в мире. Они также хотят навязать свои правила, а национальные интересы и суверенитет других ими игнорируются По его словам, Запад пытается разрушить основополагающие ценности и нормы. Остальные страны должны объединить свои усилия на фоне этого, подчеркнул глава государства.