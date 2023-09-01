01 сентября 2023, 11:02
Спецоперация придала мощный импульс к установлению справедливости в мире — Лавров
Лавров: СВО придала мощный импульс к возникновению многополярности в мире
Спецоперация России на Украине дала сильный толчок к образованию многополярного мира. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выступлении перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности», — отметил глава МИД.
Реклама
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что СВО сократила возможности Запада навязывать свои интересы в разных регионах мира. По словам главы Минобороны, на фоне спецоперации повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе.
Создание многополярного миропорядка поддерживают страны БРИКС, отмечал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что участники объединения выступают против какой бы то ни было гегемонии.
Сергей Лавров
МИД РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама