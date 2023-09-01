Власть 01 сентября 2023, 11:02 Спецоперация придала мощный импульс к установлению справедливости в мире — Лавров Лавров: СВО придала мощный импульс к возникновению многополярности в мире РИА «Новости»

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Спецоперация России на Украине дала сильный толчок к образованию многополярного мира. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выступлении перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности», — отметил глава МИД.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что СВО сократила возможности Запада навязывать свои интересы в разных регионах мира. По словам главы Минобороны, на фоне спецоперации повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе.

Создание многополярного миропорядка поддерживают страны БРИКС, отмечал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что участники объединения выступают против какой бы то ни было гегемонии.