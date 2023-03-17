Власть 17 марта 2023, 13:39 Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран — Медведев Медведев: Россия продолжит добиваться отказа от вмешательства в дела других стран РИА «Новости»

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Россия продолжит добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств. С таким заявлением выступил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минюста РФ, передало РИА «Новости».

«Россия и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, делать все необходимое, чтобы обеспечить действие системы международного права», — отметил Медведев.

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По его словам, необходимо не допустить искажения международного права и пересмотра его устава в ООН. Медведев отметил, что нужно настойчиво добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств.

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По словам заместителя руководителя Совета безопасности России, Минюсту в этом отведена особая роль.

Ранее Медведев счел НКО любимым инструментом враждебных стран в гибридной войне против России.