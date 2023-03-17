Общество 17 марта 2023, 13:12 Медведев назвал НКО любимым инструментом враждебных стран в гибридной войне против России Медведев: враждебные страны используют НКО в гибридной войне против России

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Использование некоммерческих организаций в гибридных войнах — это любимый метод некоторых враждебных России стран, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В связи с этим он призвал пресекать работу подобных НКО, сообщил ТАСС.

«Мы знаем, что излюбленный метод наших врагов — самых разных — использовать НКО в гибридных войнах», — подчеркнул политик в ходе выступления на коллегии Минюста.

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Он пояснил, что такие организации создают под якобы благопристойными вывесками, но по сути их цель в том, чтобы раскачать ситуацию в стране и подорвать стабильность в гражданском обществе.

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«Мы это наблюдали на массе примеров», — заметил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что Россия будет и дальше выступать против попыток ряда стран исказить международное право, отойти от Устава ООН и вмешиваться во внутренние дела других стран.