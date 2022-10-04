Власть 04 октября 2022, 00:01 Поделиться Telegram

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Viber Накачка Киева оружием приведет Запад к открытому противостоянию с Россией — МИД РФ МИД РФ: накачка Украины оружием чревата прямым военным столкновением ядерных держав РИА «Новости»

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Накачка киевского режима вооружением может привести Запад к прямому конфликту с Россией, а это чревато военным противостоянием ядерных держав. Об этом коллективный Запад на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН предупредил заместитель руководителя делегации России, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Константин Воронцов. Его слова привело РИА «Новости».

Поставки на Украину вооружения, в том числе продвинутых ракетных систем, предоставление разведданных и вовлечение в боевые действия западных советников и наемников — это «предельно близко» подводит Запад к тому, что Москва посчитает его стороной вооруженного конфликта, отметил Воронцов.

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«Это чревато эскалацией, вплоть до прямого военного столкновения ядерных держав со всеми вытекающими катастрофическими последствиями», — заявил замдиректора.

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Воронцов добавил, что Москва считает подобную тактику безответственной и деструктивной. США и другие страны НАТО ошибочно предполагают, что управляют эскалируемым конфликтом без вреда для себя, Воронцов назвал это убеждение «опасной химерой».

Тем временем США планируют поставку Украине еще четырех комплексов HIMARS. Это может произойти в рамках нового пакета помощи.

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