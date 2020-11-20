Роспечать и Россвязь упразднили

Президент Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь. Ранее СМИ сообщали об исчезновении этих ведомств со ссылкой на источники в правительстве.

Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» опубликован на сайте Кремля.

«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — отмечено в подписанном главой государства документе.

Функции двух ведомств Путин поручил передать Минцифры. Министерство станет правопреемником Роспечати и Россвязи в том числе по возникшим в результате судебных решений обязательствам.

Правительство РФ должно обеспечить ликвидацию агентств в установленные законодательством сроки. В ведение Минцифры, говорится в указе, находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Указ вступил в силу в день его подписания.

Ранее СМИ писали, что судьбу Роспечати и Россвязи обсуждают в правительстве. Поднимался в нем вопрос и об оптимизации Минцифры.