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    20 ноября 2020, 10:02

    Роспечать и Россвязь упразднили

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь. Ранее СМИ сообщали об исчезновении этих ведомств со ссылкой на источники в правительстве.

    Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» опубликован на сайте Кремля.

    «Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — отмечено в подписанном главой государства документе.

    Функции двух ведомств Путин поручил передать Минцифры. Министерство станет правопреемником Роспечати и Россвязи в том числе по возникшим в результате судебных решений обязательствам.

    Правительство РФ должно обеспечить ликвидацию агентств в установленные законодательством сроки. В ведение Минцифры, говорится в указе, находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

    Указ вступил в силу в день его подписания.

    Ранее СМИ писали, что судьбу Роспечати и Россвязи обсуждают в правительстве. Поднимался в нем вопрос и об оптимизации Минцифры.