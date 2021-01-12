Роскомнадзор запросил у Hyundai подтверждение возможной утечки данных россиян

Роскомнадзор потребовал в официальном письме, направленном в адрес российского представительства южнокорейского автоконцерна Hyundai, предоставить сведения о возможной утечке данных российских клиентов.

В пресс-службе ведомства рассказали ТАСС, что речь идет о возможной утечке более миллиона данных пользователей сайта Hyundai.ru. Если информация подтвердится, Роскомнадзор запросит причины утечки данных.

Ранее стало известно, что на теневых форумах была выставлена на продажу за две тысячи долларов клиентская база автомобильной компании. В ней содержится 1,3 миллионов россиян, их личные данные, информация о купленных автомобилях и заказе запчастей.