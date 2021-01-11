СМИ сообщили об утечке базы данных более миллиона клиентов Hyundai в России

По его данным, на продажу выставлена личная информация 1,3 миллиона человек, которые зарегистрированы на сайте hyundai.ru. В базе есть фамилия, имя и отчество клиента, его телефоны, домашний адрес, электронная почта, данные о купленных машинах, заказах запчастей, а также участии в маркетинговой активности автогиганта.

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян заявил газете «Коммерсант», что база с данными клиентов Hyundai продается примерно за две тысячи долларов. Судя по всему, информация уникальна.

Оганесян отметил, что владелец базы считается проверенным источником. Основатель DLВI уточнил, что самые поздние данные об операциях пользователей, содержащиеся в «пробниках» базы, относятся к 2019 году. Оганесян считает, что эта утечка данных не представляет опасности для клиентов Hyundai, ведь в «сливе» нет платежной информации. Представители Hyundai отказались от комментариев, написал РБК.

Оганесян ранее объяснил, как не допустить утечки личной информации.