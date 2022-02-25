Роскомнадзор сообщил о цензуре четырех крупных российских СМИ со стороны Facebook

Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российский СМИ. Их публикации соцсеть промаркировала как недостоверные и уменьшила их поисковую выдачу.

Компания Meta Platforms обосновала введенные меры нарушением правил Facebook со стороны российской прессы, сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.

Ограничения коснулись аккаунтов телеканала «Звезда», РИА «Новости», Lenta.ru и «Газета.ru». В ведомстве назвали действия администрации соцсети нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней российских пользователей.

По каждому из случаев РКН направил в Meta Platforms официальное письмо, потребовав снять блокировку и объяснить ее причины. Ответа от компании не последовало.

«На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает», — указано в публикации.

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