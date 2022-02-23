Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал главы ДНР

Роскомнадзор обратился к руководству компании Google с требованием о разблокировке YouTube-канала главы ДНР Дениса Пушилина. В Ведомстве уточнили, что направили туда письмо.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала „Денис Пушилин“, принадлежащего главе ДНР Д. В. Пушилину. Ранее в Роскомнадзор поступила информация о блокировке указанного канала якобы за нарушение правил сообщества», — уточнили в ведомстве.

О блокировке YouTube-канала Пушилина стало известно днем 23 февраля. СМИ сообщили, что при попытке открыть страницу по старому адресу, попасть на канал было невозможно: вместо этого пользователи видели надпись «этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».

На момент блокировки у канала Пушилина было более трех тысяч подписчиков. Точная причина, по которой Google закрыл доступ к каналу, неизвестна. Какие именно правила сообщества оказались нарушены также не ясно.