Ограничение работы WhatsApp допустили в России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн не исключил ограничения работы WhatsApp в России. По его словам, это можно сделать, однако это вопрос широкого обсуждения.

«Технически, думаю, что сделать это (ограничить работу мессенджера в России — прим. ред.) возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения это вопрос широкого обсуждения», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

С 15 мая мессенджер WhatsApp обязал пользователей делиться данными с Facebook. Хинштейн подчеркнул, что это решение противоречит российскому законодательству, так как персональные данные — это неотъемлемая собственность их обладателя. По его словам, передавать эту информацию без согласия владельца третьим лицам нельзя.

«Мы обсудим с Роскомнадзором, как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка», — добавил парламентарий.

Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что новая политика конфиденциальности WhatsApp противоречит не только российскому законодательству, но и этике.