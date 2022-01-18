Рогозин приравнял НАТО к бандерлогам из «Маугли»

В НАТО нашли сходство с бандерлогами из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Глава «Роскосмоса» и бывший постпред РФ при альянсе Дмитрий Рогозин напомнил, как вымышленный обезьяний народ стал жертвой удава Каа.

Рогозин разместил в своем Telegram-канале пост, посвященный речи Йенса Столтенберга о причине расширения НАТО на восток.

«Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — предложил Рогозин.

Публикацию он проиллюстрировал отрывком из мультфильма «Маугли» советских времен. Фрагмент показывает, как удав Каа загипнотизировал похитивших мальчика обезьян и потом съел их.

«Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!» — произнесла змея известную фразу.

В МИД РФ заметили, что предложения России по гарантиям безопасности строятся на принципах взаимности. Их назвали призывом к странам альянса «включить голову» и сделать все, чтобы отвести сложившуюся ситуацию от опасной черты.