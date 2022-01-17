Предложения России по безопасности назвали призывом к НАТО «включить голову»

Предложения России по гарантиям безопасности строятся на принципах взаимности. Также они являются призывом к странам НАТО «включить голову», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», — сказал заместитель министра в интервью «Коммерсанту».

Он подчеркнул, что российская сторона не угрожает странам альянса, а хочет предостеречь Запад с помощью своих предложений. Россия четко изложила свою позицию и теперь ждет честной реакции в ответ.

«В целом, если внимательно почитать наши предложения, там многое строится на принципе взаимности», — отметил Грушко.

В качестве примера замминистра привел предложение отвести военные учения от зоны соприкосновения вдоль границы России и стран НАТО. По его словам, в этих действиях предусмотрена зеркальность.

Из-за расширения альянса в мире сложилась критическая ситуация. Как заявил Грушко, в случае непринятия НАТО предложений по гарантиям безопасности, Россия примет военно-технические меры.