Власть 06 марта 2023, 13:54 Рогов заявил, что жители города Запорожья ждут освобождения от ВСУ Член ГСА Запорожской области Рогов: жители Запорожья помогают корректировать удары по ВСУ РИА «Новости»

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Жители подконтрольного Украине города Запорожье помогают ВС России корректировать удары по позициям ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В эфире «Соловьев Live» он рассказал, что горожане ждут освобождения от украинских военных.

По словам Рогова, помощь со стороны жителей Запорожья говорит об их героизме, ведь даже в такой непростой ситуации они продолжают оказывать помощь российским военным.

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«Запорожье однозначно будет освобожден. Они (украинские власти — прим. ред.) четко понимают, что город будет освобожден, они четко понимают, что удержаться в городе у них не получится», — отметил Владимир Рогов.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» назвал Запорожье «отрезанным ломтем» для Украины. Рогов добавил, что запорожцы ждут освобождения, а город всегда был русским, даже в условиях «оккупации режимом Зеленского».

В скором времени ВС России установят контроль над Запорожьем, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. Он предположил, что это может случиться как в течение месяца, так и в течение полугода.