Власть 07 февраля 2023, 02:20 Родные украинских пленных попросили не возвращать их домой Зампостпреда России при ООН Полянский: родные украинских пленных просят оставить их в РФ РИА «Новости»

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Родные некоторых украинских военнопленных просят не возвращать своих близких на Родину, а оставить в России, чтобы их «вновь не погнали" сражаться. Об этом рассказал на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский, его процитировал ТАСС.

«Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны», — подчеркнул Полянский.

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Он отметил, что в России к содержанию военнопленных относятся ответственно. Сами пленные и их родственники рассказывают об условиях службы в ВСУ, об отношении командования. Полянский заявил, что киевские власти используют людей как пушечное мясо «в битве до последнего украинца».

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Истинное положение дел на Украине обрисовал украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Он отметил, что единства в обществе не наблюдается. Президент Владимир Зеленский передал на утверждение в Раду указы об очередном продлении военного положения и мобилизации — геноцид украинского народа продолжается.