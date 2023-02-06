Мир 06 февраля 2023, 17:03 «Никто не хочет быть куском мяса». Зеленский решил продлить сезон охоты на украинцев Политолог Дудчак: Зеленский занимается геноцидом украинского народа под давлением Запада Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский передал на утверждение в Раду указы об очередном продлении военного положения и мобилизации в стране, их сроки истекают 19 февраля. «360» узнал, надолго ли хватит у киевского режима административно-политических, экономических и людских ресурсов продолжать участвовать в боевых действиях.

Украина уже лишилась будущего

Поддержка Владимира Зеленского со стороны народа достаточно условна, рассказал «360» украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Хотя пропаганда делает свое дело и общая видимость поддержки власти есть, настоящего единства не наблюдается.

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«Все прекрасно понимают реальное положение дел, но живут в этих условиях. Ведь находиться с самим с собой в конфликте постоянно невозможно — возникает проблема когнитивного диссонанса. А люди как ее решают для себя обычно? Пытаются принять существующее положение, если никак не могут на него повлиять», — объяснил Дудчак.

По словам экономиста, у него есть достоверная информация: во многих украинских регионах мужчины призывного возраста по несколько месяцев не выходят на улицу. А истинная «поддержка» режима Зеленского видна по видеороликам, на которых показано, как проходит мобилизация на Украине.

Конечно, это очень сложно. И давит на психику такая ситуация, и сложности с работой возникают, но люди стараются не попадаться, поскольку никто не хочет быть куском мяса ради Зеленского и стоящих за ним сил. Александр Дудчак

Дудчак предположил, что украинские власти могут получить еще достаточно много людей во время нынешнего сезона «охоты». Чтобы выполнить показатели, они уже начали ловить даже тех, кто выехал за рубеж. Политолог назвал происходящее геноцидом украинского народа под давлением Запада.

Другой важный, но нерешаемый для Украины вопрос экономист сформулировал так: что делать дальше, как жить потом? Если власти просто лишают свою страну работоспособного населения, всяких перспектив и будущего, ответ один: никак.

Саботаж во спасение и дезертирство

Украинский политик и управленец Владимир Олейник, в свою очередь, отметил, комментируя «новые» законы Зеленского, что с фронта, особенно в районе Артемовска, солдаты ВСУ бегут. Невзирая на все попытки ужесточить наказание для тех, кого киевская власть называет «дезертирами». Люди просто спасают свою жизнь, не оглядываясь ни на какие страшилки.

По информации источника Олейника в Харькове, на улицах города можно встретить крайне мало мужчин призывного возраста, так как в ряды ВСУ забирают всех подряд. Политик сравнил это с насильственной отправкой граждан СССР «на работы» в Германию во время Великой Отечественной войны.

Другой источник собеседника «360» — из Новочеркасской области — рассказал, как люди ведут борьбу с мобилизацией почти по принципам Махатмы Ганди.

Повестки, по утверждению некоторых жителей небольшого города с населением в 30-40 тысяч человек, вручают военные, прибывшие «на ротацию». Поэтому «местные» стараются указывать им неверный путь, меняют номера на домах и квартирах. В общем, идет саботаж ради того, чтобы уберечься от призыва, констатировал Олейник.

Несмотря на все, Зеленский собрался биться «до последнего украинца», а Запад усиленно ищет формулу некого «Минска-3», добавил политолог.

Но Россия уже на такое не пойдет. Это не поможет установить мир, а нам нужен твердый мир, который можно достичь только путем победы на поле боя. Владимир Олейник

Как только у российской армии будут новые крупные успехи в зоне спецоперации, фронт у ВСУ обвалится, заверил Олейник. И никто из самых идейных украинцев не пойдет в армию.

Пан-атаман без государства

У Зеленского нет государства, а сам он не может считаться президентом, добавил украинский политолог. Причина как минимум в том, что весь — пусть и мизерный — золотовалютный запас Украины находится в Польше.

«Поэтому Зеленский — только пан-атаман этой шайки. У его „государства“ и экономики как таковой нет. Больше половины поступлений в бюджет Украины — это поддержка Запада. На социальные выплаты и зарплаты бюджетникам не хватает денег: их сокращают, увольняют, отправляют в отпуск „за свой счет“ учителей и медиков», — констатировал Олейник.

Тем не менее экономическую ситуацию на Украине нельзя назвать катастрофой, заявил Дудчак. Пока есть поддержка Запада — есть и товар на полках, а люди постепенно привыкают к графику отключений электроэнергии. Но деградацию отрицать нельзя: самостоятельно украинская экономика если и сможет существовать в будущем, то лишь в урезанном виде.

«Когда проект „Украина“ перестанут поддерживать, он закроется. И если по каким-то причинам Украина останется существовать с режимом, подконтрольным Западу, и если вдруг — гипотетически — остановят боевые действия, ее просто разорвут на куски. Землю, страну и государственность у них отберут за долги», — допустил Дудчак.

Балансируя на грани

Что касается вооружений, новые поставки которого Запад недавно анонсировал, здесь ситуация не лучше, уверен Олейник. Все потому, что почти все советское оружие ВСУ уничтожено российской армией, а новое приходится выпрашивать у Запада.

«Пока минимальный пакет им согласовали. По количеству — это чепуха. НАТО и Запад сегодня исповедуют такую идеологию: не дать победить России на Украине, но ни в коем случае не дать и победить Украине. Даже не победить, а просто нанести удары по территории России. Поскольку это будет другая история. Запад опасается ядерной войны и применения атомных вооружений. Поэтому и балансирует на грани», — подытожил Олейник.