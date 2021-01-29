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    29 января 2021, 13:00

    РКН назвал «неприкрытым хамством» ограничения на гимн России на YouTube

    Александр Блинов

    Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google снять ограничения на российский гимн в сервисе видеохостинга YоuТubе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКН.
    РКН назвал «неприкрытым хамством» ограничения на гимн России на YouTube

    Ведомство потребовало снять ограничения, наложенные YouTube на гимн России под предлогом несоблюдения авторских прав. В Роскомнадзоре указали, что гимн РФ не является объектом авторского права, как и другие государственные символы.

    В РКН назвали блокировку гимна России в YouTube «неприкрытым и недопустимым хамством» в отношении всех граждан страны. В связи с этим владельцам каналов на платформе напомнили о целесообразности перехода на отечественные видеохостинги.

    Российские блогеры ранее обратили внимание, что YouTube отключает монетизацию на видеороликах, в которых звучит гимн РФ, якобы из-за того, что его правообладателем является американская компания. Однако это противоречит законодательству РФ, согласно которому, текст и гимн не могут подпадать под авторское право. Как выяснилось, такая же проблема существует и с песнями «День Победы» и «Священная война», правообладателем которых сервис также считает американский лейбл.