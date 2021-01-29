РКН назвал «неприкрытым хамством» ограничения на гимн России на YouTube

Ведомство потребовало снять ограничения, наложенные YouTube на гимн России под предлогом несоблюдения авторских прав. В Роскомнадзоре указали, что гимн РФ не является объектом авторского права, как и другие государственные символы.

В РКН назвали блокировку гимна России в YouTube «неприкрытым и недопустимым хамством» в отношении всех граждан страны. В связи с этим владельцам каналов на платформе напомнили о целесообразности перехода на отечественные видеохостинги.

Российские блогеры ранее обратили внимание, что YouTube отключает монетизацию на видеороликах, в которых звучит гимн РФ, якобы из-за того, что его правообладателем является американская компания. Однако это противоречит законодательству РФ, согласно которому, текст и гимн не могут подпадать под авторское право. Как выяснилось, такая же проблема существует и с песнями «День Победы» и «Священная война», правообладателем которых сервис также считает американский лейбл.