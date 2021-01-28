Авторские права из ниоткуда. YouTube посчитал владельцем гимна России американцев

В Сети появились новости о том, что YouTube отключает монетизацию у блогеров на видеороликах, где есть гимн России. Все из-за того, что у него якобы есть правообладатель — некая американская компания Broadcast Music Inc. Однако это невозможно, потому что по законодательству РФ государственные символы не являются объектами авторских прав.

Сообщения о проблемах с монетизацией появились в Telegram канале «Незыгарь». Он написал о том, что видео с гимном России стали пропадать из выдачи в поисковиках, а доход от рекламы уходит не авторам видео, а некой американской компании Broadcast Music Inc.

Ранее о том же в своем Telegram-канале говорил и блогер Юрий Хованский. По его словам, когда он решил выложить видео на YouTube с куском, где было пение гимна России «нота в ноту», то видеохостинг прислал предупреждение о наличии «спорного контента». Мол, если оставить гимн в видео, то можно столкнуться с проблемами авторского права.

При этом, согласно российским законам, такого априори быть не может. Ни текст, ни мелодия гимна не облагаются авторским правом, потому что являются государственным символом.

Выяснилось также, что такая проблема существует не только с гимном России, но и с песнями «Священная война» и «День Победы». Права на эти композиции якобы есть у американского лейбла The Orchard Music.

Это все мошенники?

То, что может сейчас показаться шокирующей новостью, на самом деле является давней проблемой. Впервые о такой путанице с правами заговорили еще в 2015 году. Тогда на YouTube выложили сюжет о театральной студии «Галерка». Как пишет информационное агентство «Новый день», внутри ролика был кусок, где дети исполняли песню Владимира Шаинского «Если с другом вышел в путь». На данный кусок и среагировал хостинг, сообщив, что права на песню принадлежат студии Merlin Danmark Music Group. Хотя на самом деле они принадлежали компаниям ООО «Топ сонгз» и ОО «Первое музыкальное издательство».

Выяснилось, что Merlin Danmark Music Group, как и любые другие компании и студии, заявляющие права на российские народные песни или наш гимн, являются мошенниками. Пользуясь лазейками и тем, что YouTube не может постоянно все проверять, они заявляют права на разные песни с целью получения дохода от рекламы на видеороликах других блоггеров.

Merlin Danmark Music Group за 2015 год успела заявить права на песни Аллы Пугачевой, Виктора Цоя, Анжелики Варум, Татьяны Булановой, Николая Баскова и других исполнителей. Если пробить название компании в Google, то первая ссылка выводит на группу с пострадавшими от ее действий блогерами.

С гимном России обстоит примерно та же ситуация. В том же 2015 году YouTube считал, что его правообладателем является американское музыкальное издательство The Harry Fox Agency. А уже через пару месяцев YouTube называл правообладателем гимна другую иностранную компанию. В 2018 году права на гимн плавно перетекли компании UMPG Publishing.

Один из последних случаев произошел летом 2020 года, когда на YouTube выложили видео, где фольклорный ансамбль «Мерема» пел гимн страны в одном из дворов Саранска. Спустя время хостинг выслал предупреждением о том, что в видео найдены материалы, права или лицензия на которые принадлежат пользователю TuneCore Publishing. Об этом сообщал сайт Stolica-s.su.

Что делать?

Адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат заявил, что YouTube не является органом, определяющим права авторства. Он признает их в рамках своего хостинга и скорее всего делает это по приходящему запросу. Если YouTube отдает права на песню или гимн тому, кому они не принадлежат, то ему всегда можно направить запрос на разрешение данной ситуации. Например, в случае с гимном России речь идет о потенциальном нарушении нашего законодательства, поскольку у гимна нет правообладателя. Соответственно, любой, кто заявляет на него права и получает с этого финансовую выгоду, нарушает закон. В таком случае нужно обратиться к YouTube с просьбой разобраться в вопросе. Если хостинг будет игнорировать запросы, то тогда нужно обращаться в суд и в судебном порядке добиваться правды.

Учитывая, сколько за последние годы у гимна России сменилось «правообладателей», платформа на жалобы скорее всего реагирует. Вероятно, она убирает авторство у этих компаний по запросу, но на их место приходят новые фирмы-мошенники. Исходя из объемов видео на платформе, YouTube просто не в состоянии уследить за всем контентом. А значит, если человек сталкивается с подобной проблемой, то необходимо обращаться в службу поддержки платформы и оспаривать нелегальное присвоение авторских прав.