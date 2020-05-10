Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке разрывать договор аренды. Против него активно выступают владельцы торговых центров.

Как сообщил РБК директор АКИТ Артем Соколов, ассоциация полностью поддерживает законопроект. По его мнению, норма позволит арендаторам сбалансировать арендный рынок, позволив сотрудничать с арендодателями в новых рыночных условиях.

«По сути, если возможности сторон в переговорах так и останутся несопоставимыми, уже летом мы увидим полностью пустые ТЦ в связи с банкротствами ритейлеров», — заявил Соколов.

Глава АКОРТ Сергей Беляков уточнил, что новый закон позволит снизить финансовую нагрузку на простаивающие организации. Вопросы по налогам и зарплате были урегулированы правительством, но по аренде нет.

«Суть предложения касается снижения финансовой нагрузки на организации, которые сейчас простаивают, чья деятельность ограничена. Сейчас имеется ситуация, в которой ты в отсутствие выручки и какой-либо прибыли должен платить обязательные платежи: заработную плату, налоги и аренду», — отметил Беляков.

Против принятия законопроекта активно выступают владельцы торговых центров. В Российском совете торговых центров (РСТЦ) предупредили, что новая норма приведет к «необратимому обрушению отрасли без возможного восстановления».