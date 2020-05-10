Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде
Как сообщил РБК директор АКИТ Артем Соколов, ассоциация полностью поддерживает законопроект. По его мнению, норма позволит арендаторам сбалансировать арендный рынок, позволив сотрудничать с арендодателями в новых рыночных условиях.
«По сути, если возможности сторон в переговорах так и останутся несопоставимыми, уже летом мы увидим полностью пустые ТЦ в связи с банкротствами ритейлеров», — заявил Соколов.
Глава АКОРТ Сергей Беляков уточнил, что новый закон позволит снизить финансовую нагрузку на простаивающие организации. Вопросы по налогам и зарплате были урегулированы правительством, но по аренде нет.
«Суть предложения касается снижения финансовой нагрузки на организации, которые сейчас простаивают, чья деятельность ограничена. Сейчас имеется ситуация, в которой ты в отсутствие выручки и какой-либо прибыли должен платить обязательные платежи: заработную плату, налоги и аренду», — отметил Беляков.
Против принятия законопроекта активно выступают владельцы торговых центров. В Российском совете торговых центров (РСТЦ) предупредили, что новая норма приведет к «необратимому обрушению отрасли без возможного восстановления».