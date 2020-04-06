Режим самоизоляции пока не будут ужесточать в Москве

Столичные власти считают действующие ограничительные меры достаточными для борьбы с распространением коронавируса. Однако если москвичи перестанут сидеть дома, то возможно и ужесточение. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В интервью телеканалу «России 24» она призналась, что настойчивые просьбы оставаться дома дали положительный эффект.

«Люди действительно стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих», — отметила она.

По ее словам, в метро пассажиропоток уменьшился на 85%, в наземном транспорте на 75%. Более того, москвичи стали в два раза меньше пользоваться личными автомобилями. При этом люди действительно остаются в квартирах. Ведь на улицах практически нет прохожих.

«Поэтому в принципе этот режим достаточен на сегодняшний день. Нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры», — подчеркнула Ракова.

Тем не менее каждый день появляются новые сведения о росте числа заболевших. За последние сутки в Москве зарегистрировали еще 591 новый случай. При это заммэра отметила, что большинство инфицированных никуда не ездило и даже в последнее время ни с кем не контактировало.

Ракова поблагодарила москвичей за соблюдение самоизоляции. Однако она напомнила, что при его нарушении, администрация столицы может пойти на ужесточение мер. В частности, могут ввести систему спецпропусков.

Режим самоизоляции действует в Москве и области с 30 марта. Жители должны оставаться дома до 30 апреля.