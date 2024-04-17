17 апреля 2024, 15:48
«Решительный протест». Россия вышлет эстонского дипломата
МИД России объявил о высылке эстонского дипломата
Россия вышлет сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.
Временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер вызвали в ведомство.
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«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований персоной нон грата дипломата посольства Российской Федерации в Таллине», — сообщили в МИД.
Российская сторона довела до Эстонии сведения о том, что ее враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ.
В марте 2024 года в Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая жила в Таллине и работала на российское издание. Харьюский уездный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Россия
Эстония
МИД РФ
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