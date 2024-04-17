Власть 17 апреля 2024, 15:48 «Решительный протест». Россия вышлет эстонского дипломата МИД России объявил о высылке эстонского дипломата Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Россия вышлет сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

Временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер вызвали в ведомство.

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«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований персоной нон грата дипломата посольства Российской Федерации в Таллине», — сообщили в МИД.

Российская сторона довела до Эстонии сведения о том, что ее враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ.

В марте 2024 года в Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая жила в Таллине и работала на российское издание. Харьюский уездный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.