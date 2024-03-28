Мир 28 марта 2024, 06:58 Российскую журналистку арестовали в Эстонии за нарушение санкций Eesti Ekspress: в Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву из-за санкций Unsplash

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Журналистку Светлану Бурцеву арестовали в Эстонии за нарушение международных санкций. Живя в Таллине, она работала на российское издание, сообщила газета Eesti Ekspress.

Задержание 57-летней журналистки произошло в начале марта. Харьюский уездный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

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«Полиция обороны подозревает ее в нарушении международных санкций. [Светлана] Бурцева, гражданка Эстонии, писала статьи и фотографировала для интернет-издания Baltnews.com», — сообщил автор статьи.

Адвокат Свен Силлар заявил, что арест журналистки нарушил принципы свободы прессы и свободу слова. Не позднее начала апреля Таллинский окружной суд примет решение о продлении ареста или освобождении Светланы Бурцевой из-под стражи.

Агентство Baltnews, судя по информации на его сайте, зарегистрировано в Москве и принадлежит МИА «Россия сегодня». Последнее попало под санкции Евросоюза.