«Решили строить нью-СССР». Фракция Верховной рады раскритиковала Зеленского
Фракция Верховной рады «Европейская солидарность» бывшего украинского президента Петра Порошенко отвергла поправки о децентрализации власти. Их внес Владимир Зеленский. Об этом сообщила газета «Известия».
По информации «Русской планеты», парламентарии заявили, что по реформе назначенные государственные уполномоченные-префекты возьмут на себя функции прокуроров.
«Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», — подчеркнула депутат фракции Ирина Геращенко.
Ранее Верховная рада Украины опубликовала законопроект Владимира Зеленского о децентрализации власти. Согласно ему, в Конституции появятся поправки, которые коснутся административно-территориального устройства государства.