«Решили строить нью-СССР». Фракция Верховной рады раскритиковала Зеленского

По информации «Русской планеты», парламентарии заявили, что по реформе назначенные государственные уполномоченные-префекты возьмут на себя функции прокуроров.

«Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», — подчеркнула депутат фракции Ирина Геращенко.

Ранее Верховная рада Украины опубликовала законопроект Владимира Зеленского о децентрализации власти. Согласно ему, в Конституции появятся поправки, которые коснутся административно-территориального устройства государства.