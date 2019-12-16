Законопроект о децентрализации власти обнародовали на Украине

Верховная рада опубликовала президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Документ предусматривает внесение поправок в Конституцию, касающихся административно-территориального устройства.

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Текст документа представлен на сайте украинского парламента. В нем нет упоминаний об особом статусе Донбасса. Однако перед встречей «нормандской четверки» украинские власти заявляли, что закон распространится на этот регион.

В проекте определен отдельный правовой статус Киева. Если закон примут, то государство в украинской столице, областях и округах будут представлять префекты. Их назначит сам президент сроком на три года. Кроме того, могут быть расформированы областные администрации. Вместо них планируют создать исполкомы областных советов. Однако в Конституции не станут прописывать полномочия новых органов власти.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря внес на рассмотрение Верховной рады проект изменений в Конституцию о децентрализации власти.

Верховная рада в 2015 году приняла в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти. Речь шла о передаче финансовых полномочий из центра в регионы. Но из-за того, что новые правила не смогли соотнести с особым статусом Донбасса, окончательное принятие проекта отложили.

Действующий закон об особом статусе Донбасса на Украине приняли в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления, а также говорит о проведении выборов.