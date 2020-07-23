«Решили добавить сразу сотенку?» Путин поймал на оговорке топ-менеджера «Газпром нефти»

В своем вступительном слове Путин напомнил, что владельцы Московского нефтеперерабатывающего завода до 2025 года планировали вложить в него 350 миллиардов рублей. Александр Дюков подтвердил эту информацию, но оговорился и назвал сумму в 250 миллиардов, но тут же исправился.

«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал 350 миллиардов, вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — поинтересовался Путин.

В ответ Дюков уточнил, что речь все же идет о 350 миллиардах рублей, из которых 215 уже инвестировали без остановки работы предприятия.

«Мы поставили перед собой задачу, по сути, построить новый, современный экологичный завод XXI века», — пояснил он.

Компания «Газпром нефть» стала владельцем Московского нефтеперерабатывающего завода в 2010 году. Через год на предприятии началась модернизация. Новая установка «Евро +» стала основным проектом второго этапа. Она заменит собой сразу пять старых установок и при этом не окажет негативного влияния на экологию.