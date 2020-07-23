Путин открыл новый комплекс переработки нефти «Евро+»

Президент Владимир Путин дистанционно принял участие в открытии комплекса, перерабатывающего нефть «Евро+» на Московском НПЗ. Российский лидер поздравил всех с этим событием в эфире телеканала «Россия 24».

«Хочу вас поздравить со знаменательным событием», — сказал президент. Из-за пандемии открытие прошло в удаленном формате по видеосвязи.

Московский завод начал работу в 1938 году. А на сегодняшний день он перерабатывает 11 миллионов тонн нефти в год и выпускает 30 видов нефтепродуктов. По данным компании «Газпром нефть», предприятие является основным поставщиком нефти в Московском регионе. Оно обеспечивает 40% столичного рынка.

К запуску нового комплекса «Евро+» на заводе готовились еще в декабре прошлого года. Он позволит увеличить производство керосина в два раза до 1,4 миллиона тонн в год. А производство дизеля в 1,5 раза — до 3,2 миллиона тонн.

С началом работы нового комплекса закончится программа по запуску оборудования прошлого поколения. Компания инвестировала в строительство «Евро+» 98 миллиардов рублей. Высокотехнологичный комплекс на 80% является обновленным производством, сообщили в компании агентству РИА «Новости».

Нефтепродукты Московского завода используют не только в России. Ранее стало известно, что крупную партию столичный битума привезли в Скандинавию.