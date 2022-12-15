Важное 15 декабря 2022, 12:55 Решений по ремонту «Северных потоков» пока не принималось — Песков Представитель Кремля Песков: пока никто не принимал решений по ремонту «Северных потоков» РИА «Новости»

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Решений по поводу ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», поврежденных взрывами, пока не принимала «ни одна сторона», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь также не шла о запуске уцелевшей ветки «Северного потока — 2».

«До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось. И пока мы не знаем ничего о результатах расследования», — процитировал Пескова ТАСС.

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На вопрос о том, отразятся ли на газопроводах новые санкции Канады, он ответил, что на «Северном потоке» сейчас «может отразиться только ремонт».

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Ранее стало известно, что Канада вернула ограничения в отношении турбин для «Северных потоков». Глава МИД страны Мелани Жоли пояснила, что обстоятельства, при которых отменили санкции, уже не актуальны. Канада отозвала временное разрешение, позволявшее Германии вернуть турбины, ремонтировавшиеся в Монреале.