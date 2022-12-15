Мир 15 декабря 2022, 03:06 Канада вернула санкции в отношении турбин для «Северного потока» Глава МИД Канады Жоли: санкции отношении турбин для «Северного потока» восстановлены РИА «Новости»

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Власти Канады решили вернуть санкции в отношении турбин для трубопроводов «Северный поток». Глава МИД Мелани Жоли объяснила это «изменившимися обстоятельствами», написал ТАСС.

«Канада отзывает временное разрешение, которое давало возможность Германии вернуть турбины, находившиеся на ремонте в Монреале. Обстоятельства, при которых мы отменяли санкции, изменились, и они больше не соответствуют первоначальной цели», — заявила она.

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С середины лета трубопровод «Северный поток» работал лишь на 20% от всей мощности. Причиной стали проблемы с обслуживанием перекачивающих турбин. Одна из них находилась в Германии. Туда ее привезли из Канады после ремонта. Но вывезти турбину в Россию не могли из-за действующих санкций Евросоюза.

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Остальные двигатели тоже выведены из эксплуатации, так как нуждаются в починке и обслуживании.

Осенью три нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» оказались разрушены предварительно из-за взрывов. Следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с этим.