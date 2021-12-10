Решение Байдена вступить в диалог с Россией вызвало ярость на Западе

Страны Восточной Европы, входящие в состав НАТО, не одобрили инициативу президента США Джо Байдена начать переговоры России и Запада по поводу украинской ситуации. Об этом сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший остаться неназванным.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», — рассказал собеседник издания, сотрудник одного из дипведомств.

В Bloomberg отметили, что подобные обращения поступили сразу от нескольких членов НАТО, а правительство одного из государств и вовсе «пришло в ярость» от желания Вашингтона наладить отношения с Москвой.

В статье также сказано, что члены НАТО так называемого «восточного фланга» забеспокоились о том, что США пойдут на уступки в ходе разговоров с Россией, имея в виду политические гарантии и ограничение свободы действий Североатлантического альянса.

Переговоры лидеров двух стран Путина и Байдена состоялись 7 декабря в онлайн-формате. Встреча была закрытой от посторонних глаз.