Переговоры Путина и Байдена пока не решили самые острые проблемы. О чем договорились лидеры России и США

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжались два часа. Лидеры двух держав впервые беседовали при помощи телемоста по защищенному каналу связи. Главной темой беседы стал кризис на Украине и расширение НАТО. По этим вопросам лидеры двух стран договориться не смогли.

Источник фото: Пресс-служба Кремля

Заявление Москвы

В Кремле заявили, что основной темой беседы стал внутриукраинский кризис, а также отсутствие каких-либо подвижек со стороны Киева для выполнения Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Владимир Путин на конкретных примерах рассказал американскому коллегу, какие шаги предпринимают власти Украины, нарушая все договоренности нормандского формата. Российский лидер отметил, что Киев продолжает провокационные действия в отношении регионов Донбасса.

На слова Байдена о том, что передвижение российских войск в приграничных районах носят якобы «угрожающий» характер российский лидер напомнил, что именно НАТО продолжает попытки освоения украинской территории, а также наращивает военный потенциал в непосредственной близости от России.

«Россия заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — говорится в сообщении Кремля.

Президенты договорились, что поручат своим представителям вступить в переговоры по этим чувствительным для обеих стран вопросам.

Путин и Байден договорились продолжить сотрудничество России и США по пресечению деятельности хакерских группировок. При рассмотрении ситуации вокруг Совместного плана по иранской ядерной программе, из которой США вышли во время президентства Дональда Трампа, российский лидер отметил, что программу надо выполнять полностью. Обсуждение этого вопроса также продолжится в ближайшем будущем.

Обсуждая дипломатический кризис между двумя странами Владимир Путин напомнил, что все действия России носили исключительно зеркальный характер. Именно США начали ограничивать российских дипломатов, что не могло остаться без ответа.

Российский лидер предложил обнулить все введенные ограничения в отношении посольств, чтобы это стало первым шагом к нормализации всех отношений между двумя державами.

«Президенты вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях», — отметили в Кремле.

В конце лидеры двух стран отметили, что именно на России и США лежит ответственность за поддержание международной безопасности и стабильности, а значит диалог и налаживание контактов продолжится.

Отчет Вашингтона

Администрация президента США выпустила короткий релиз, в котором рассказала основные темы переговоров. Ситуация вокруг Украины стала для американского лидера приоритетной. Байден заявил, что США и их союзников в Европе беспокоит «эскалация российских вооруженных сил на границе».

Он подчеркнул, что в случае начала военных действий Вашингтон совместно с Евросоюзом ответят решительными экономическими санкциями и другими мерами.

Байден отметил, что намерен продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призвал к отведению войск от границ и возвращению к дипломатическим переговорам.

«Лидеры двух стран дали своим командам продолжить обсуждение этой темы», — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме украинского вопроса президенты двух стран обсудили вопросы стратегической стабильности и отвели отдельную часть беседы кибербезопасности и борьбе с программами-вымогателями.

Лидеры не оставили без внимания региональные вопросы. В частности Путин и Байден обсудили Иран и ядерную сделку, из которой вышли США.

Источник фото: Instagram.com/whitehouse

Уже после публикации релиза брифинг в Белом доме провел советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его заявления оказались более резкими, чем первоначальный релиз.

Он заявил, что Вашингтон окажет Украине военную помощь, в случае нападения России, а также начнет поставки оружия в страны Восточной Европы для укрепления фланга НАТО. Байден не давал обязательств, что Украину не примут в Североатлантический альянс.

Возникший на Украине кризис необходимо решать только путем переговоров. При этом США готовы оказать помощь по выполнению Киевом минских соглашений и полностью поддерживают нормандский формат.