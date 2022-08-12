Рекламу самогонных аппаратов предложили запретить в России

В Мордовии в Госдуму внесли законопроект, запрещающий рекламу самогонных аппаратов. Документ опубликовали в думской электронной базе.

«Проектом закона предлагается включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт», — указали в пояснительных материалах к инициативе.

Отмечается, что «самогонный аппарат не подлежит обязательной сертификации, требования закона „О рекламе“ на рассматриваемую рекламу не распространяются». Авторы полагают, что распространение рекламы и «легкодоступность приобретения» самогонных аппаратов поощряют нелегальный оборот спиртосодержащей продукции.

«Кроме того, такая ситуация приводит к уменьшению поступлений в бюджет регионов доходов от акцизов на алкоголь, производимый в России, с объемной долей этилового спирта свыше 9%», — говорится в документах.

Ранее стало известно, что пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками на вечеринке в Уфе. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.