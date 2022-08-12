«Шум и гам до утра». Пять подростков отравились таблетками и алкоголем на вечеринке в Уфе

Пять подростков отравились алкоголем и таблетками в Уфе. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник «360». Информацию о случившемся подтвердили и в СУ СК РФ по Башкортостану.

По данным источника, школьников 14-15 лет без сознания нашли в квартире на улице Гагарина, 31. Их доставили в больницы № 17 и 22. Только один их всех подростков после случившегося был в сознании. Врачи борются за жизни его друзей.

Собеседник «360» уточнил, что на вечеринке присутствовали четыре девушки и один парень. Три школьницы до сих остаются в тяжелом состоянии без сознания, двое пострадавших очнулись.

Результаты анализов пока не готовы. Медики предположили, что подростки могли отравиться препаратом, который продается без рецепта.

Соседка рассказала «360», что всю ночь «молодежь резвилась».

«Мы сначала думали, что это сын и дочь старшие, но они взрослые, мы вмешиваться не стали. Но веселье, шум, гам — до самого утра мы это все слышали. А потом родители приехали, там оказалась молодежь — внучка 14-летняя, еще четыре девочки были 14-15 лет, парень один», — добавила женщина.

По ее словам, она видела, как приехала скорая помощь и забрала детей в больницу.

По данным СК, компания с 11 по 12 августа веселилась в квартире у родственников одной из девочек,

«В немедицинских целях употребили лекарственный препарат, в результате почувствовали ухудшение здоровья. Утром 12 августа их обнаружила хозяйка квартиры и обратилась за помощью», — сказано в сообщении ведомства.

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан проводит проверку по факту отравления подростков. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.